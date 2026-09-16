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Дуглас Сантос во время матча РПЛ бутсой наступил на голову игрока «Балтики» Менделя

Дуглас Сантос во время матча РПЛ бутсой наступил на голову игрока «Балтики» Менделя

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос чуть не нанёс серьёзную травму полузащитнику «Балтики» Андрею Менделю во время матча 9-го тура РПЛ.

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