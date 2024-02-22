Астраханцам из дивизиона «Лотос» привезли на передовую тепловизоры, дрон и подарки

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заместитель министра социального развития и труда Ярослав Роговой доставил бойцам реактивного дивизиона «Лотос» на передовую гуманитарную помощь.
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