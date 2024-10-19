Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бархатный сезон на юге России закончился и в этом году уже не вернется, температура воды в Черном море сейчас существенно выше, чем температура воздуха на побережье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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