Отар Кушанашвили: Я делал непристойные предложения Оле Поляковой

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандале вокруг продюсера Константина Меладзе, которого обвиняют в харассменте и признался, что делал непристойные предложения украинской певице Оле Поляковой.
Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандале вокруг продюсера Константина Меладзе, которого обвиняют в харассменте и признался, что делал непристойные предложения украинской певице Оле Поляковой.
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