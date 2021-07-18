Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Бениамин Коц - это ЧТО такое? Гомосек?Кандидат в Мосгор...
  • Надежда
    Похоже, сВо ждет старость без мудрости...Волочкова рассказ...
  • Надежда
    История мутная, но, похоже, что наследник династии такой мальчик... из плохишей-тихушников... Мстить за отказ в дружб...Судья Безбородов ...

Отар Кушанашвили: Я делал непристойные предложения Оле Поляковой

Отар Кушанашвили: Я делал непристойные предложения Оле Поляковой

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандале вокруг продюсера Константина Меладзе, которого обвиняют в харассменте и признался, что делал непристойные предложения украинской певице Оле Поляковой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх