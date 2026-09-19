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Рейдерство по-армянски: почему Россия теряет миллиарды и стратегические активы

Рейдерство по-армянски: почему Россия теряет миллиарды и стратегические активы

Наблюдая за событиями последних месяцев, всё чаще ловлю себя на мысли, что в большой политике и экономике благодарность — понятие эфемерное.

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