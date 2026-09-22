Основатель Telegram Павел Дуров и блогер Юлия Вавилова расстались

41-летний основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и 26-летняя блогерша Юлия Вавилова расстались. Поводом для обсуждений стало новое фото в личном блоге Вавиловой, где она запечатлена в компании неизвестного мужчины, наслаждающихся фруктами и сладостями.
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