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Как восстановить доверие между военными и спецслужбами России и США

Как восстановить доверие между военными и спецслужбами России и США

@ AP/TASS Tекст: Евгений Крутиков Администрация Белого дома заявляет, что руководству Госдепа, Пентагона и ЦРУ поручено подключаться к контактам с Россией.

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