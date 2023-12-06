Минздрав Камчатки нашел причину отравления 40 рабочих

РИАМО - 6 дек. Гастроэнтерит является предварительной причиной массового отравления рабочих на строительстве нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» в Елизово, рассказал замглавы краевого Минздрава Олег Мельников в беседе с РИА Новости.
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