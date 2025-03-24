Банки не поддержали запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах

Ассоциация банков России не поддержала инициативу запрета на использование банковскими сотрудниками иностранных мессенджеров для взаимодействия с клиентами, об этом “Коммерсанту” рассказал ее глава Анатолий Козлачков.
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