Готовим пирожки из слоеного теста и кефира

Ингредиенты для теста: мука пшеничная (+ 2-3 ст.л. на подпыл) — 450 г кефир — 150 мл молоко — 150 мл масло подсолнечное — 70 г масло сливочное — 50 г (на смазку кружочков теста) яйцо куриное (белок в тесто, желток на смазку пирогов) — 1 шт дрожжи (сухие) — 1 ч.