Российские чиновники, которые заработали больше всех в 2021 году

Кто из высших чиновников и парламентариев заработал за 2021 год больше других?Администрация Президента РФ Самым богатым в АП, судя по декларации о доходах, оказался помощник президента Владимир Мединский.
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