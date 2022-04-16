Страна и люди
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Страна и люди

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Российские чиновники, которые заработали больше всех в 2021 году

Российские чиновники, которые заработали больше всех в 2021 году

Кто из высших чиновников и парламентариев заработал за 2021 год больше других?Администрация Президента РФ Самым богатым в АП, судя по декларации о доходах, оказался помощник президента Владимир Мединский.

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