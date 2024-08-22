Осудили убийцу матери троих девочек в Тульской области

Вынесли приговор убийце матери троих детей в Тульской области. Мужчина не мог смириться с уходом жены, в какой-то момент даже решил уйти на СВО, однако этому не удалось свершиться из-за рокового майского дня.
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