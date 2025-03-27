Он уверен, что главе киевского режима придётся пойти на некоторые уступки.Экс-полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, полагаясь на поддержку Европы и препятствуя мирным инициативам, может столкнуться с дополнительными потерями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии