Глава "Профессии будущего" Тарасов: россияне чаще меняют профессию в 40 лет

Россияне чаще всего решаются на смену профессии в возрасте около 40 лет. При этом мужчины обращаются за помощью в службу занятости с этой целью в 37 лет, отметил в беседе с RT руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.