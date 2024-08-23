Глава "Профессии будущего" Тарасов: россияне чаще меняют профессию в 40 лет

Россияне чаще всего решаются на смену профессии в возрасте около 40 лет. При этом мужчины обращаются за помощью в службу занятости с этой целью в 37 лет, отметил в беседе с RT руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.
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