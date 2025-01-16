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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радукану впервые вышла в третий круг Australian Open

Радукану впервые вышла в третий круг Australian Open

Она обыграла Аманду Анисимову – 6:3, 7:5. Во втором сете она отыграла двойной брейк. Британка впервые прошла два круга на Australian Open.

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