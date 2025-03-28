Володин поручил изучить предложения СК по защите граждан от нападения животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.
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