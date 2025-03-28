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Володин поручил изучить предложения СК по защите граждан от нападения животных

Володин поручил изучить предложения СК по защите граждан от нападения животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.

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