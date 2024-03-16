Готовим шоколадные конфеты с черносливом. Вкусно и просто

Рецепт вкусных натуральных конфет. Для конфет берем : -100 грамм любых орехов -250 грамм чернослива -1 горькую шоколадку — Немного натурального какао для обсыпки — 3-4 чайных ложки коньяка — И примерно чайную ложку сливочного масла В чашу блендера кладем и перемалываем орехи Далее туда же добавляем ….