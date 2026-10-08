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Регионы России

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В Хургаде открыт крупный курорт премиум-класса с 856 номерами и аквапарком

В Хургаде открыт крупный курорт премиум-класса с 856 номерами и аквапарком

На курортном фоне Красного моря состоялось торжественное открытие нового мегакомплекса премиум-класса в Хургаде, включающего 856 современных номеров и международный аквапарк.

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