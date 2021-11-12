автор - Степановна: пенсия или жизнь Случайно ли Рашкин был пойман за противоправными действиями именно в Саратовской области? Что его занесло именно туда! Россия большая, лосей много.
Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку
Комментарии
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виктор поврезнюк
какие коммунисты????????? сплошные продажные шкуры озлобленные .на то.что все ушло и в карманах ничего не осталось .... ВСЕ .ЧТО БЫЛО ПРЕПОДНЕСЕНО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ И СТАЛИНЫМ !!!!!!!!!!!!!!!!!! все твари просрали и продали какие нах....коммунисты пидорасты смотряшие в дупу гей пиндостану в ЖОПУ
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21 час.
4
Алексей Сафронов
Ну-ну, "на президента Бондаренко не тянет"? Он тянет на резиновое изделие √2. И не он один, ведь чебуРашкин опередил даже Зю по популярности, когда убил единственную в Саратовской области лосиху.
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20 час.
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