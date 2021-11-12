Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку

виктор поврезнюк какие коммунисты????????? сплошные продажные шкуры озлобленные .на то.что все ушло и в карманах ничего не осталось .... ВСЕ .ЧТО БЫЛО ПРЕПОДНЕСЕНО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ И СТАЛИНЫМ !!!!!!!!!!!!!!!!!! все твари просрали и продали какие нах....коммунисты пидорасты смотряшие в дупу гей пиндостану в ЖОПУ

Алексей Сафронов Ну-ну, "на президента Бондаренко не тянет"? Он тянет на резиновое изделие √2. И не он один, ведь чебуРашкин опередил даже Зю по популярности, когда убил единственную в Саратовской области лосиху.