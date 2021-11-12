Медвежий угол

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Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку

Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку

автор - Степановна: пенсия или жизнь Случайно ли Рашкин был пойман за противоправными действиями именно в Саратовской области? Что его занесло именно туда! Россия большая, лосей много.

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Комментарии
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виктор поврезнюк
какие коммунисты????????? сплошные  продажные шкуры  озлобленные .на то.что все ушло и в карманах ничего не осталось .... ВСЕ .ЧТО БЫЛО ПРЕПОДНЕСЕНО  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ  И СТАЛИНЫМ !!!!!!!!!!!!!!!!!! все твари просрали  и продали какие нах....коммунисты пидорасты  смотряшие  в дупу гей  пиндостану в ЖОПУ
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4
21 час.
Алексей Сафронов
Ну-ну, "на президента Бондаренко не тянет"? Он тянет на резиновое изделие √2. И не он один, ведь чебуРашкин опередил даже Зю по популярности, когда убил единственную в Саратовской области лосиху.
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3
20 час.
Veera Golub
Сложно не "подставиться" с лосем, если ты охотишься в Саратовской области в течение 5-ти лет! И при этом понимаешь, что нарушаешь  закон  - ибо охотишься там, где охота вообще ЗАПРЕЩЕНА от слова СОВСЕМ!
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1
8 час.

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