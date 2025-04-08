Подросток ранил ножом охранника школы в Новом Уренгое

Несовершеннолетний нанес ножевые ранения охраннику школы в Новом Уренгое. О происшествии рассказывает Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Ямало-Ненецкому автономному округу в своем Talagram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии