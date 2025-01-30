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Объяснено, как защитить свои сбережения от обесценивания рубля

Какую-то часть сбережений всегда желательно направлять на валютные вклады или активы — например, замещающие и юаневые облигации, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская в комментарии для Банки.

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