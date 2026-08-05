Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Хабаровском крае

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Хабаровском крае

В средствах массовой информации сообщалось, что 5 августа 2026 года водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – поселок Галичный», не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

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