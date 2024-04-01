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Нижегородская правда

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На 48 месте оказалась Нижегородская область в рейтинге по динамике рынка труда

Количество трудоустроенных жителей в Нижегородской области увеличилось на 0,4% в 2023 году. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости в новом исследовании по динамике рынка труда в российских регионах.

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