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Окружить эту территорию забором, озаботиться охраной периметра...

Окружить эту территорию забором, озаботиться охраной периметра...

"В мире скоро не останется мест, где кочующие релоканты смогут ощущать душевной покой. ООН необходимо озаботиться выделением территории, дабы разместить эту новую общность.

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Комментарии
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М
ММ
Ничего не надо придумывать! Уже всё есть. Территория, окруженная надежным забором. Осталось собрать туда релокантов. Сектор Газа называется.
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5 час.
Аудрюс
А может обьявим неделю без релокантов? Что-бы ни кто и ни чего о них не писал, как будто их нет, они исчезли, они не существуют!!!! А то что ни день, то десятки статей о них... О них пишут больше, чем о событиях на ближнем востоке, больше, чем о событиях на Украине, больше, чем о том, что и как у нас внутри страны.... Может кому-то ЭТИ деньги платят, чтобы о них не забывали?
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не нужны нам эти лубриканты! Вот!
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1 час.

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