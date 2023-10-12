"В мире скоро не останется мест, где кочующие релоканты смогут ощущать душевной покой. ООН необходимо озаботиться выделением территории, дабы разместить эту новую общность.
Окружить эту территорию забором, озаботиться охраной периметра...
Комментарии
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М
ММ
Ничего не надо придумывать! Уже всё есть. Территория, окруженная надежным забором. Осталось собрать туда релокантов. Сектор Газа называется.
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5 час.
Аудрюс
А может обьявим неделю без релокантов? Что-бы ни кто и ни чего о них не писал, как будто их нет, они исчезли, они не существуют!!!! А то что ни день, то десятки статей о них... О них пишут больше, чем о событиях на ближнем востоке, больше, чем о событиях на Украине, больше, чем о том, что и как у нас внутри страны.... Может кому-то ЭТИ деньги платят, чтобы о них не забывали?
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не нужны нам эти лубриканты! Вот!
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1 час.
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