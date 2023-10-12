Окружить эту территорию забором, озаботиться охраной периметра...

Аудрюс

А может обьявим неделю без релокантов? Что-бы ни кто и ни чего о них не писал, как будто их нет, они исчезли, они не существуют!!!! А то что ни день, то десятки статей о них... О них пишут больше, чем о событиях на ближнем востоке, больше, чем о событиях на Украине, больше, чем о том, что и как у нас внутри страны.... Может кому-то ЭТИ деньги платят, чтобы о них не забывали?