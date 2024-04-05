Льюис Хэмилтон: «Лучшая сессия «Мерседеса» в 2024-м, лучшие ощущения в болиде»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен машиной в пятничных сессиях перед Гран-при Японии. Семикратный чемпион «Формулы-1» стал пятым в первой практике, результаты второй тренировки оказались нерепрезентативными из-за дождя.
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