«Путин заинтересован»: Шрёдер выступил с неожиданным заявлением по Украине

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Sü ddeutsche Zeitung.
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