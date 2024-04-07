Русская весна
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Русская весна

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«Путин заинтересован»: Шрёдер выступил с неожиданным заявлением по Украине

«Путин заинтересован»: Шрёдер выступил с неожиданным заявлением по Украине

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Sü ddeutsche Zeitung.

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Комментарии
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Вик Норд
Конечно заинтересован,в безоговорочной капитуляции,выдачи террористов,коими является ВСЯ &quot;Злочинна влада України&quot;,арестом,и судом над бандеровцами,и их пособниками кровавыми!
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8 час.

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