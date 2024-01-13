Сырная закуска "Ёлочка" с тунцом, вялеными томатами, орехами и семечками - простая и лёгкая в приготовлении, вкусная и эффектная праздничная закуска, которая послужит прекрасным аперетивом перед праздничным застольем, так как хорошо подходит к разным напитками.
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