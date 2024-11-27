Михаил Матвеев: Гастарбайтеры завалили депутатов Госдумы работой, «мигрантским» законопроектам несть числа Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли сегодня пакет законопроектов, которые, в частности, предлагают запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, которых привлекают в рамках организационного набора.
Из затеи с «трудовыми лагерями» для мигрантов ничего не получится
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Зачем "изобретать Америку"? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.
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7 час.
Геннадий Шалавеюс
изобрел Америку- хапнул денежку за новое изобретение закона и всё- получай дивиденды, на этом дурдепутаты и живут припеваючи, что то вякнул, а то что это не работает похеру- деньги же капают А даже льются сплошным потоком!
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5 час.
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