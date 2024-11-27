Из затеи с «трудовыми лагерями» для мигрантов ничего не получится

Зачем "изобретать Америку"? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.

Геннадий Шалавеюс

изобрел Америку- хапнул денежку за новое изобретение закона и всё- получай дивиденды, на этом дурдепутаты и живут припеваючи, что то вякнул, а то что это не работает похеру- деньги же капают А даже льются сплошным потоком!