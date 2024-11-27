Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Затулло тварь продажная.Рай для мигрантов...
  • Людмила Свириденко
    Толку-то, человек мёртв, отца ребёнку не вернуть. А выкинули бы армяшку после первого нарушения, и русский был бы жив.Должен быть депор...
  • Дмитрий Ковера
    "Каждый иностранец имеет право на образование», — заявил Константин Затулин." А я, как налогоплательщик, имею право п...Рай для мигрантов...

Из затеи с «трудовыми лагерями» для мигрантов ничего не получится

Из затеи с «трудовыми лагерями» для мигрантов ничего не получится

Михаил Матвеев: Гастарбайтеры завалили депутатов Госдумы работой, «мигрантским» законопроектам несть числа Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли сегодня пакет законопроектов, которые, в частности, предлагают запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, которых привлекают в рамках организационного набора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Зачем &quot;изобретать Америку&quot;? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.
Ответить
7 час.
Геннадий Шалавеюс
изобрел Америку- хапнул денежку за новое изобретение закона и всё- получай дивиденды, на этом дурдепутаты и живут припеваючи, что то вякнул, а то что это не работает похеру- деньги же капают А даже льются сплошным потоком!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх