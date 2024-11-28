Лолита подключила кураторов в Кремле, спасая выступления на Урале

Артистка Лолита Милявская, чьи выступления в Екатеринбурге и Челябинске оказались под угрозой срыва из-за жалоб активистов «Русской общины», обратилась за поддержкой к представителям администрации президента Российской Федерации.
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