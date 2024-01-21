Жозеп Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем

Zl Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, представленную Организацией освобождения Палестины (ООП) и партией ФАТХ, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает Euronews.
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