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Бегемоты зовут: что тормозит рост спроса на отдых в африканских странах

Бегемоты зовут: что тормозит рост спроса на отдых в африканских странах

Отдых на африканском континенте набирает популярность у россиян. Причем некоторые страны показывают феноменальные результаты: Замбия – рост бронирований за 2024 год в три раза, Маврикий – вдвое, ЮАР – плюс 40%.

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