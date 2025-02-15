Бегемоты зовут: что тормозит рост спроса на отдых в африканских странах

Отдых на африканском континенте набирает популярность у россиян. Причем некоторые страны показывают феноменальные результаты: Замбия – рост бронирований за 2024 год в три раза, Маврикий – вдвое, ЮАР – плюс 40%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии