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У Месси 13 наград от IFFHS за карьеру – больше всех. Роналду с 8 победами – 2-й

Лионель Месси с большим отрывом лидирует по числу наград от IFFHS. Сегодня Международная федерации футбольной истории и статистики объявила, что форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины стал лучшим плеймейкером 2022 года.

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