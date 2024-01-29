Письмо от руки было утверждено для учеников по закону. Где было принято решение

Поколение детей, которые учились писать на экранах, теперь переходит на "старую школу". С этого года ученики начальных школ в Калифорнии обязаны изучать письмо от руки, после того как этот навык вышел из моды в эпоху компьютеров и смартфонов, сообщает Reuters.