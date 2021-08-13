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Парковки начнут приносить деньги в бюджет Ялты с сентября

Парковки начнут приносить деньги в бюджет Ялты с сентября

  В конце прошлого года все муниципальные парковки города стали временно бесплатными. Неутешительные финансовые результаты их деятельности заставили руководство города приступить к разработке программы по внедрению автоматизированных парко-мест.

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