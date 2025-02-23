❗️Война может закончиться уже на этой неделе. Трамп допускает такую возможность: он очень уверен в своей возможности заключить сделку, — пресс-секретарь Белого дома Ливитт.
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❗️Война может закончиться уже на этой неделе. Трамп допускает такую возможность: он очень уверен в своей возможности заключить сделку, — пресс-секретарь Белого дома Ливитт.
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