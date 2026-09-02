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Царьград

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Антон Козлов завоевал титул чемпиона Гран-При Дрифт Серии 2026

Антон Козлов завоевал титул чемпиона Гран-При Дрифт Серии 2026

На Moscow Raceway Антон Козлов из Carville Racing завоевал свой первый чемпионский титул в Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года, обойдя основных соперников благодаря мастерству и удаче.

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