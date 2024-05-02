«Чудовищно, беспримерно по своей жестокости»: кого Матвиенко ведет под трибунал после СВО?

По результатам специальной военной операции потребуется создать крупный трибунал, где будут разобраны все преступления киевского режима, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия с трагедии в Одессе.
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