Александр Новак заявил об обеспечении внутреннего рынка дизелем и авиакеросином. По словам вице-премьера, сейчас сохраняется небольшой дефицит бензина, но в целом ситуация на топливном рынке России на этой неделе улучшилась.
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