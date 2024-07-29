Парфенчиков: в Карелии размыло перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала

По направлению сброса воды находится дачный кооператив Между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыло перемычку, сообщил 29 июля глава республики Артур Парфенчиков в телеграм-канале.
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