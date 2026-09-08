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ФедералПресс

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ЕС решил закрыть свой рынок от Китая: эксперт сказал, почему это не сработает

ЕС решил закрыть свой рынок от Китая: эксперт сказал, почему это не сработает

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Евросоюз при всей остроте торгового конфликта с Пекином не сможет обойтись без китайской продукции – прежде всего одежды, обуви и бытовых товаров.

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