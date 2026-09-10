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Михаил Мелех: За отказ кричать «Слава Украине» монахам режут горло

24 августа 2026 года был опубликован детализированный доклад, в том числе на английском языке, охватывающий период с марта 2022 года по июнь 2026 года.

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