Михаил Мелех: За отказ кричать «Слава Украине» монахам режут горло

24 августа 2026 года был опубликован детализированный доклад, в том числе на английском языке, охватывающий период с марта 2022 года по июнь 2026 года.
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