Пригожин впервые поделился подробностями о создании ЧВК «Вагнер»

Вокруг ЧВК "Вагнер" традиционно ходит множество мифов. Формированием большинства из них (в негативном ключе, разумеется) занимались русофобствующие писаки, труд которых оплачивали представители "либеральной башни" и "наши западные партнёры".
Вокруг ЧВК "Вагнер" традиционно ходит множество мифов. Формированием большинства из них (в негативном ключе, разумеется) занимались русофобствующие писаки, труд которых оплачивали представители "либеральной башни" и "наши западные партнёры".
Свежие комментарии