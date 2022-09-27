Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пригожин впервые поделился подробностями о создании ЧВК «Вагнер»

Пригожин впервые поделился подробностями о создании ЧВК «Вагнер»

Вокруг ЧВК "Вагнер" традиционно ходит множество мифов. Формированием большинства из них (в негативном ключе, разумеется) занимались русофобствующие писаки, труд которых оплачивали представители "либеральной башни" и "наши западные партнёры".

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