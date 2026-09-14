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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фоден потроллил фанатов «МЮ» после дерби: показал счет 1:0 под свист и крики «115» и «читер»

Фанаты « Манчестер Юнайтед » попытались спровоцировать полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена после поражения в дерби в 4-м туре АПЛ (0:1).

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