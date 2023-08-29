В Приморье благодаря мерам поддержки становится все больше молодых педагогов

Сергей Кожин

Гранты, льготы и материальная помощь педагогам Приморья - это хорошо. Если даже по"пятерке", по "десятке" ежемесячно. Но вы посмотрите на аудиторию на встрече губернатора Кожемяко с педагогическими работниками на Августовской научно-практической конференции, состоявшейся 26.08.2023 года в большом зале администрации края. Где здесь молодые, свежие и одухотворенные лица? А-у-у! Нет ответа. Сплошь женщины кому за 40, либо предпенсионного возраста. Потому что не идут молодые специалисты в школы! Особенно в сельские. Может надо в консерватории что-то поменять, чтобы в образование пришла молодежь? Чтобы в Приморье реально, а не в отчете министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой, приехали на ПМЖ молодые педагоги.