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19-летний Левшунов дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

19-летний Левшунов дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов дебютирует в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш».

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