Эрнст тоже уехал?! Алла Довлатова рассказала, куда «пропал» директор Первого канала

В один из недавних выпусков программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» ведущая пригласила 2 своих коллег: Анну Семенович и Славу, которые пришли на программу, чтобы рассказать о своем новом треке «Бумеранг», описывающем смешную историю из прошлого девушек (однажды их пытался соблазнить один и тот же олигарх и о его действиях дамы рассказали в юмористической манере).
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