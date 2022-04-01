Popcaketv

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Нам что всем вместе его пожалеть? Деньги однако, для него важней, чем дела в стране! Пусть жалеет себя сам!Сергей Лазарев вп...
  • Жорж Санд
    Полина, не ввязывайся. Молчи. Целей будешь.«Оля Полякова, у ...
  • Надежда Белугина
    Умный всю жизнь учится сам. дурак всю жизнь учит других. Какая же она погремушка неприятная!Татьяна Лазарева ...

Эрнст тоже уехал?! Алла Довлатова рассказала, куда «пропал» директор Первого канала

Эрнст тоже уехал?! Алла Довлатова рассказала, куда «пропал» директор Первого канала

В один из недавних выпусков программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» ведущая пригласила 2 своих коллег: Анну Семенович и Славу, которые пришли на программу, чтобы рассказать о своем новом треке «Бумеранг», описывающем смешную историю из прошлого девушек (однажды их пытался соблазнить один и тот же олигарх и о его действиях дамы рассказали в юмористической манере).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх