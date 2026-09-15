Рабочий погиб при падении в шахту с высоты 20 м в Челябинской области

В городе Сатка Челябинской области рабочий погиб при падении в шахту с высоты 20 м. Об этом 15 сентября сообщили в Челябинском следкоме.
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