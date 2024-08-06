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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камоцци о 4 голах Угальде в 4 матчах: «Его рост радует. Раньше проблема была в том, что у него был плохой тренер Абаскаль»

В этом сезоне 22-летний форвард из Коста-Рики забил 4 гола в 4 матчах. «Рост Угальде в этом сезоне меня радует.

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