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Глава "Нафтогаза": Украина убедила Меркель в опасности "Северного потока - 2"

Глава "Нафтогаза": Украина убедила Меркель в опасности "Северного потока - 2"

В "Нафтогазе" считают, что Киев смог убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что российский проект "Северный поток - 2", который почти достроен, представляет угрозу "реальной безопасности" и что дело "не только в деньгах и экономике".

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Влад Владимиров
А в чем конкретно там заключается эта для них реальная угроза хохлы, похоже, так до сих пор, блин, никому и объяснить не могут...))) Весь их кипеж на самом деле довольно легко объяснить можно: их отстраняют от халявных денег, к которым привыкли эти бандерлоги.)))

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