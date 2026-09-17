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Body of last Grand Canyon hiker missing in flash flooding identified

Remains found at the Grand Canyon have been confirmed to be those of Timothy Smith, who went missing after flash flooding in the area late last month.

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